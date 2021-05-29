لبنان

أسباب أمنية وراء سفر الحريري الدائم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2021 | 09:15
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يقول متابعون للمسار الحكومي إنّ السفر الدائم للرئيس المكلّف سعد الحريري وبقاءه لوقت طويل نسبياً في الخارج في الفترة الأخيرة ربّما تكون وراءه أسباب أمنية.

ويستذكر هؤلاء الفترة التي أمضاها الحريري لسنوات خارج لبنان متنقلاً بين العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الفرنسية باريس للأسباب نفسها آنذاك.

لبنان

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