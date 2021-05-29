أسباب أمنية وراء سفر الحريري الدائم؟

يقول متابعون للمسار الحكومي إنّ السفر الدائم للرئيس المكلّف سعد الحريري وبقاءه لوقت طويل نسبياً في الخارج في الفترة الأخيرة ربّما تكون وراءه أسباب أمنية.



ويستذكر هؤلاء الفترة التي أمضاها الحريري لسنوات خارج لبنان متنقلاً بين العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الفرنسية باريس للأسباب نفسها آنذاك.