قتيلان بانقلاب صهريج محمل بالغاز في مكسة - زحلة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سقوط قتيلين بحادث انقلاب صهريج محمل بالغاز في بلدة مكسة - زحلة، حيث توجهت عناصر الانقاذ في الدفاع المدني التابعة لمراكز قب الياس، بر الياس، عميق وزحلة الى المكان للمساندة، واستخدمت أدوات القص الهيدروليكية لاخراج الضحيتين من داخله، وتم نقلهما الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة.وتعمل العناصر على محاولة رفع الصهريج من مكانه، نظرا لخطورة تواجده في هذه المنطقة المأهولة.