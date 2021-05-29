لبنان

قتيلان بانقلاب صهريج محمل بالغاز في مكسة - زحلة

Lebanon 24
29-05-2021 | 04:57
A-
A+
Doc-P-828044-637578866184148846.jpg
Doc-P-828044-637578866184148846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سقوط قتيلين بحادث انقلاب صهريج محمل بالغاز في بلدة مكسة - زحلة، حيث توجهت عناصر الانقاذ في الدفاع المدني التابعة لمراكز قب الياس، بر الياس، عميق وزحلة الى المكان للمساندة، واستخدمت أدوات القص الهيدروليكية لاخراج الضحيتين من داخله، وتم نقلهما الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة.

وتعمل العناصر على محاولة رفع الصهريج من مكانه، نظرا لخطورة تواجده في هذه المنطقة المأهولة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2021-05-29
16:55 | 2021-05-29
15:33 | 2021-05-29
15:15 | 2021-05-29
15:00 | 2021-05-29
15:00 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website