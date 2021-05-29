لبنان

باسيل يبرق إلى الأسد مهنّئاً: إعادة انتخابكم تعكس ثقة شعبكم بكم

Lebanon 24
29-05-2021 | 05:08
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وجه رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ"، النائب جبران باسيل، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لمناسبة إعادة إنتخابه رئيساً لسوريا. 
 
 
وجاء في برقية باسيل: "السيد الرئيس، أتقدم منكم ومن الشعب السوري الشقيق بأصدق التهاني بإعادة إنتخابكم بما يعكس ثقة شعبكم بكم وأمله بأن تقودوا مسيرة إعادة إعمار سوريا وتثبيت إستقرارها وإعادتها الى مكانها ومكانتها في العالم العربي عامةً وشرق المتوسط خاصةً".
وأضاف: "إن التضحيات التي يبذلها الشعب السوري ستكون هي الضمانة لمنع أي مشروع مشبوه يهدف إلى ضرب النسيج الإجتماعي لسوريا بتشتيت قسم من شعبها في انحاء العالم".
وختم: "إنني على ثقة بأنكم ستبادرون الى تسهيل عودة النازحين السوريين الى أرضهم وأخص منهم الذين نزحوا الى لبنان. سدّد الله خطاكم وحقق للشعب السوري جميع آماله بالأمن والإستقرار والإزدهار".
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