القاضية عون: لماذا يرفض اسم القاضية رلى الحسيني لعضوية مجلس القضاء؟

غردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على "تويتر": "لماذا يرفض اسم القاضية رلى الحسيني لعضوية مجلس القضاء؟ أليس لانها نظيفة الكف حرة الضمير لا تخضع إلا لضميرها؟ لماذا يرفض قضاة مثل سامر يونس ودانيا دحداح والآخرين وهم كذلك ايضا".وأضافت: "مصادرة القرار القضائي مستمرة. يا قضاة انتفضوا ولا تقبلوا بأقل من إقرار قانون استقلال السلطة القضائية".