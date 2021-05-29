حملة التلقيح في مستشفى اليوسف في عكار مستمرة

تفقد المدير العام لمركز اليوسف الاستشفائي التعليمي الدكتور سعود اليوسف مركز التلقيح، واطلع على سير الامور. وقال: "نتمنى إقبالاً أكثر أثناء هذا النهار من قبل أبناء عكار".ولفت الى أن "ما يجري اليوم في هذه الحملة، هو فرصة للوصول الى حماية مجتمعية"، ودعا أبناء عكار إلى "الإقبال بكثافة وانتهاز هذه الفرصة"، مشيراإ إلى أن المركز منذ شهرين بدأ باستقبال المواطنين لأخذ اللقاح، ولم تسجل أية أعراض على المتلقين".ونوه ب "الكادر الطبي والتمريضي في المركز الذي يعمل بمناقبية ودقة في التنظيم".كما زار المركز متفقداً طبيب قضاء عكار الدكتور حسن شديد، الذي قال: "الإقبال أكثر من جيد من قبل المواطنين"، لافتاً إلى "التنظيم المتميز لسير عملية أخذ اللقاح في المركز من خلال استقباله المواطنين والاهتمام بهم إدارياًّ وصحياًّ باشراف اختصاصيين".