هذه الفئة فقط... لا ينصح لها بلقاح "استرازنيكا"

اوضح رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الروم الدكتور جورج جوفيليكيان في حديث عبر صوت لبنان "ان الفئة العمرية الوحيدة الذي يحبذ عدم اخذ لقاح استرازينيكا هي البنات والنساء ما دون عمر ثلاثين عاماً.واوضح ان لا ضرر من ان تختلف الجرعة الثانية بتكوينها عن الجرعة الاولى من حيث اللقاح.واشار الى انه "في الجزء الثاني من حزيران والجزء الاول من تموز فايزر سيتوفر في لبنان واعتقد انه سيكون مقابل بدل من جمعيات ومؤسسات وجامعات واصحاب ايادي بيضاء".