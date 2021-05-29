لبنان

برقية من عون الى الاسد... ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
29-05-2021 | 13:03
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وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برقية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية.
وجاء في البرقية:
سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد المحترم
رئيس الجمهورية العربية السورية
أتوجه اليكم بالتهنئة القلبية بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية العربية السورية الشقيقة، متمنياً أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم، وإعادة اللحمة بين كافة أرجائه، فينعم الشعب السوري الشقيق بالأمن والازدهار، وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه. 
وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد على عمق الروابط التاريخية بين بلدينا، وتطلعي إلى تطوير علاقاتنا الثنائية في كافة المجالات التي تخدم مصالح شعبينا العليا".
 
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