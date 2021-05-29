لبنان

تذكر من انتخبت! (صورة)

Lebanon 24
29-05-2021 | 06:22
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 انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحدى محطات الوقود، تضع لافتة عند مدخلها كتب عليها "خي المواطن لما تنطر بالصف حتى تعبي بنزين، تذكر مين انتخبت...كلنا ضحايا"
 
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