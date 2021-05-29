تذكر من انتخبت! (صورة)

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحدى محطات الوقود، تضع لافتة عند مدخلها كتب عليها "خي المواطن لما تنطر بالصف حتى تعبي بنزين، تذكر مين انتخبت...كلنا ضحايا"