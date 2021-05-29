يروّج المخدّرات ويتاجر بها في أنطلياس... فوقع في قبضة الأمن الداخلي

صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:ضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائية للحد من ظاهرة ترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجة أعمال الرصد والتعقب المكثّفة لمنزل يُستَخدَم لترويج وتجارة المخدرات في منطقة أنطلياس.بتاريخ 20/05/2021، قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة المنزل المذكور حيث أوقفت المدعو:- ب. ه. (مواليد عام 1988، سوري) المطلوب للقضاء بجرم ترويج مخدرات.وضبطت كمية من المخدرات، عبارة عن /224/ ظرف و/4/علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين معدة للترويج، مبلغ مالي، وهاتف خليوي.تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.