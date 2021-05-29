التجمع الطبي: على القادمين الاجانب التعامل بالدولار في المعالجة والادوية

طالب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" البروفسور رائف رضا، الدولة ووزارة الصحة بتطبيق التعامل بالدولار للقادمين الأجانب من كل الجنسيات من أجل العلاج والأدوية لتحسين وضع المستشفيات والأطباء والصيادلة.وقال: "لا يجوز أن يأتي السائح ويصرف دولاراته بالسوق السوداء ويحاسب بالليرة اللبنانية ويتنعم على حساب مأساة ومعاناة المستشفيات والأطباء والصيادلة، وبالتالي يكون المردود إيجابيا ويحسن الوضع الاقتصادي قدر الامكان، ويؤدي الى منع تهريب الدواء وهجرة الأطباء الى الخارج".