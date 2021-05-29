كم بلغ عدد الملقحين ضمن "ماراتون استرازنيكا" حتى الساعة؟

قالت وزارة الصحة عبر حسابها الخاص على "تويتر" ان عدد الملقحين ضمن اطار "ماراتون استرازنيكا" لغاية السعة 2 من بعد الظهر بلغ 6827 ملقحا، وكانت قد انطلقت الحملة بتلقي وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن لقاح "استرازنيكا" منذ ساعات الصباح الاولى.