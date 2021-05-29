استعدوا إلى ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا إجمالا، مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية، مع بقاء الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و27 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الجبلية والساحلية ورياح ناشطة أحيانا، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا، مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مساء. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات مساء, كما تنخفض الرطوبة النسبية على الساحل.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 29 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل:760 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,29 ساعة غروب الشمس: 19,42