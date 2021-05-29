انزلاق وحوادث سير على أوتوستراد البترون...ما هو السبب؟

أدى تسرب مادة المازوت من شاحنة على أوتوستراد البترون - تنورين في بلدة إجدبرا إلى انزلاق سيارات وحوادث اصطدام".



وناشد المواطنون، وبخاصة سائقو السيارات الجهات المعنية، العمل فوراً على رمي الرمول، تفادياً لتكرار الحوادث.