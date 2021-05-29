لبنان

"المستقبل" في طرابلس يطلق الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك: صحة المواطن خط أحمر

Lebanon 24
29-05-2021 | 07:23
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 رأى المنسق العام ل "تيار المستقبل" في طرابلس النقيب بسام زيادة، خلال إشرافه صباح اليوم في المستشفى الحكومي في طرابلس، على عملية بدء الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك، أن "صحة المواطن خط أحمر بالنسبة إلى التيار، وما قدمه الرئيس سعد الحريري من عشرات آلاف اللقاحات للمواطنين، يندرج في إطار ثقافة الحياة، وهي المدرسة التي أسسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتسير وفقا لأسسها قيادة التيار، وسط سياسات الموت والتدمير في المنطقة".

وشكر للحريري "اهتمامه بموضوع اللقاحات الخاصة بكوفيد وشملت إلى اليوم عشرات الآلاف في الشمال، وللرفيق ناصر عدرة، مدير المستشفى الحكومي في طرابلس وكل الجهاز الإداري والطبي والتمريضي، تضحياتهم الجسام اليوم، وأنتهز الفرصة لأوجه رسالة الى الدولة ومسؤوليها، وأقول لهم إن أمن مواطنينا خط أحمر، ومن غير المقبول فقدان الأدوية في الصيدليات".

وتمنى "حل أزمة الدولار الدوائي لدعم الأدوية، لأن هذا جريمة بحق شعبنا، ونطالب أيضا بمراقبة شركات الأدوية وخصوصا التي تحتكر الدواء، والتعامل معها وفقا للأنظمة والقوانين، مع سياسة ترشيد دوائي تسري على الجميع، وخصوصا أن الخوف من فقدان الأدوية أو رفع أسعارها يدفع ببعض الشركات المستوردة والمواطنين، إلى التخزين وهذا أمر يعقد أزمة الدواء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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