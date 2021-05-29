معلوف بحث مع غجر استكمال المشاريع في أعالي المتن الشمالي

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وبحث معه كيفية الاسراع في استكمال الاشغال في مشاريع الوزارة في منطقة أعالي المتن الشمالي، لا سيما أعمال سد بقعاتا-كفرتيه، الذي يستفيد منه وسط المتن وساحله، كما أعمال محطة تكرير الصرف الصحي في الخنشارة، والتي تكرر المياه المبتذلة من قرى حوض وادي الجماجم، وسواها من المشاريع.