دعا الدكتور عبد الرحمن البزري إلى "ضرورة عقد إجتماع تنسيقي بين نقابتي الأطباء في لبنان ونقابة الصيادلة، من أجل وضع خطة مناسبة لمواجهة النقص الحالي والمتوقع في الأدوية والتجهيزات الطبية والصيدلانية والمخبرية"، معتبرا أن "الأمن الصحي للمواطنين في خطر، وإن الجسم الطبي ورغم طاقاته البشرية المميزة سيخسر الكثير من قدراته في معالجة المرضى في حال استمر فقدان الدواء والمواد اللازمة للتشخيص والمعالجة".وختم البزري، مؤكدا "أن غياب رؤية مستقبلية واضحة لدى هذه الحكومة وعدم قيامها إستباقيا بتفادي الوقوع في هذه الأزمة هما من الأسباب التي قد تعرض المواطنين وأمنهم الصحي للخطر".