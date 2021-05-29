إقبال كثيف على مستشفيات طرابلس في اليوم الماراتوني للتلقيح

شهدت مستشفيات مدينة طرابلس التي تنفذ فيها عمليات التلقيح في اليوم الماراتوني المفتوح بلقاح ASTRAZENICA للأشخاص من عمر 30، إقبالاً كثيفاً حيث غصت مستشفى النيني والإسلامي بطالبي اللقاح من مختلف الجنسيات.وحملة التلقيح التي بدأت عند الثامنة من صباح اليوم مستمرة طول النهار، على أن تنطلق المرحلة الثانية في الضنية أوائل الأسبوع المقبل.