في رحبة... كارثة بيئية

نفقت اعداد هائلة من النحل في بلدة رحبة العكارية بسبب الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية من قبل المزارعين، وقد ناشد مربوا النحل، المختصين التدخل السريع لوضع حد لهذه الكارثة.



