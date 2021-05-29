لبنان

في رحبة... كارثة بيئية

Lebanon 24
29-05-2021 | 07:43
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نفقت اعداد هائلة من النحل في بلدة رحبة العكارية بسبب الاستخدام العشوائي  للمبيدات الزراعية من قبل المزارعين، وقد ناشد مربوا النحل، المختصين التدخل السريع لوضع حد لهذه الكارثة.

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رحبة

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