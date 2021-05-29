تطور جديد في قضية رامي عليق

افادت المعلومات انه لم يتم السماح لوكيلة المحامي رامي علّيق من مقابلته للاطمئنان عليه بعد معلومات عن تدهور وضعه الصحي. وهذا الفعل، كما يقول مناصرو، ينضم إلى العديد من الممارسات غير القانونية التي قامت بها الجهات القضائية والأمنية منذ استدعاء علّيق وحتى تاريخه.