لبنان

أوهموه انهم يريدون شراء سيارته... واليكم ما حصل

Lebanon 24
29-05-2021 | 08:12
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اقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع هوندا في بلدة سماقيه في عكّار في وضح النهار وبطريقة مختلفة، فقد طلبوا من صاحب السيارة تجربتها بهدف شرائها كما تركوا دراجتهم النارية التى كانوا يستقلونها وفروا هاربين إلى جهة مجهولة.

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