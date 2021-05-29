أوهموه انهم يريدون شراء سيارته... واليكم ما حصل

اقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع هوندا في بلدة سماقيه في عكّار في وضح النهار وبطريقة مختلفة، فقد طلبوا من صاحب السيارة تجربتها بهدف شرائها كما تركوا دراجتهم النارية التى كانوا يستقلونها وفروا هاربين إلى جهة مجهولة.