وزارة الثقافة نعت الصباح: برحيله تفقد الساحة الفنية موهبة مميزة

نعت وزارة الثقافة المخرج والفنان حسام الصباح، وقالت في بيان: "برحيل الممثل والمخرج الفنان القدير حسام الصباح، تفقد الساحة الفنية والثقافية موهبة مميزة وأداء تمثيليا أبدع من خلاله الراحل من تجسيد الشخصيات وايصالها الى الجمهور بطريقة احترافية مشبعة بالثقافة الفنية".وختمت: "ان وزارة الثقافة اذ تنعيه ببالغ الاسى، هو الذي عمل على امتداد سنوات طويلة في ادارة قصر الاونيسكو ونشاطاته المختلفة، تتقدم من ذويه ومحبيه وجمهوره بأحر التعازي".