لبنان

نديم الجميل: أشكك بنّية السلطة الحالية بإجراء الانتخابات في موعدها

Lebanon 24
29-05-2021 | 08:33
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شكك النائب المستقيل نديم الجميّل بنّية السلطة الحالية بإجراء انتخابات في موعدها، متهماً إياها بـ"فرط العقد الوطني كما فرّطت بالعقد الإجتماعي بين اللبنانيين".

وأكد خلال ترؤسه لعدد من كادرات الأشرفية الحزبية والاجتماعية، أن "الانتخابات وإن حصلت، يجب أن نخوضها على أساس "حلم لبنان المستقبل" من أجل إيقاف هجرة الأدمغة والشباب ومن أجل إعطائهم بريق أمل بالتغيير المنشود، لأن المجلس الحالي أثبت عقمه في معالجة القضايا الوطنية والأزمات المستجدة، وأهمها إنفجار المرفأ في 4 آب الماضي".

وبعد أن استمع الجميّل الى الدور التي تلعبه الجمعيات في إعادة الحياة الى بعض أحياء المنطقة و خاصة في مار مخايل والجميزة، حثّ المجتمعين على العمل على إيجاد المشروع الذي يحفظ أولاً كرامة الإنسان اللبناني و كرامة المسيحيين وكرامة أبناء المنطقة.

ونوّه بالعمل الذي تقوم به المؤسسات المدنية في مساعدة المواطنين، وخاصة التعاون بين مؤسسة بشير الجميل و "أشرفية 2020"، مشيراً الى أن أبناء الأشرفية يستحقون اهتماماً أكبرمن قبَلنا وأن نكون الى جانب أهلنا بهذه الأزمة، وسنقوم بجميع الاتصالات مع الأصدقاء والجهات المانحة لتعزيز وتنظيم هذه المساعدات كمشروع متكامل يسعى الى مساعدة المتضررين والعائلات التي بحاجة للمساعدة والتي تحفظ كرامتهم قبل كل شيء.
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