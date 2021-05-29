لبنان

اشكال واطلاق نار في سوق الخضار في طرابلس

Lebanon 24
29-05-2021 | 08:31
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وقع اشكال في محلة سوق الخضار في طرابلس، تخلله تبادل لاطلاق النار من مسدسات حربية بين المدعو "ط.و.م" و "ع.ا.ق"  واصيب نتيجة اطلاق النار المدعو "ف.م.م" عن طريق الخطأ في بطنه.

ونقل على اثرها الى مستشفى الاسلامي للعلاج فيما فر مطلقي النار الى جهه مجهولة 

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان و تعمل على تعقب مطلقي النار.
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