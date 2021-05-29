اشكال واطلاق نار في سوق الخضار في طرابلس

وقع اشكال في محلة سوق الخضار في طرابلس، تخلله تبادل لاطلاق النار من مسدسات حربية بين المدعو "ط.و.م" و "ع.ا.ق" واصيب نتيجة اطلاق النار المدعو "ف.م.م" عن طريق الخطأ في بطنه.ونقل على اثرها الى مستشفى الاسلامي للعلاج فيما فر مطلقي النار الى جهه مجهولةوقد حضرت القوى الامنية الى المكان و تعمل على تعقب مطلقي النار.