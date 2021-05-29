موسى: الطفولة البريئة المحاصرة أضحت شهيدة الصلف الإسرائيلي

غرد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى عبر حسابه على "تويتر": "الطفولة البريئة المحاصرة أضحت شهيدة الصلف الاسرائيلي. برسم المجتمع الدولي ومنظمات".



وأرفق تغريدته بصفحة لصحيفة "نيويورك تايمز"، تضمنت "صوراً لأطفال فلسطينيين استشهدوا في معارك المقاومة الفلسطينية الأخيرة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين".