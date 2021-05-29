بيان من أهالي البيرة... ماذا جاء فيه؟

صدرعن اهالي البيره، البيان التالي:

بالامس حصل اشكال جرى خلاله اطلاق نار بشكل قاتل تداركته عناية الله ورغم ذلك طوقنا الاشكال وتنادينا لحله دون العوده الى القضاء وذلك بمبادره من رئيس البلديه الحاج محمد وهبي وفعاليات من خربة داوود وكان الرهان خلال المصالحه على الوعي والمحافظة على صلة القربى وحسن الجوار بين البلدتين واليوم بعد مرور اقل من ٤٨ ساعه على الاشكال الاول حصل إشكال ثاني تخلله تضارب بين شخصين من البيره وخربة داوود لنتقاجئ بالمدعو خالد عبدالمجيد مطلق النار بالاشكال الاول بشكل قاتل كما ذكرنا يقدم على اطلاق النار مجددا في البيره مفرق خرية داوود دون اي حسابات لمفاعيل المصالحه الاولى التي تبناها أشقاءه واقرباءه

عليه وامام هاتين الواقعتين

نرى نحن عموم اهالي البيره وبعد مرور ساعات على الحادثه حيث لم يصدر اي بيان من عائلة ال عبدالمجيد ولا من عقلاء خربة داوود ولا من مختارها ولا من بلديتها يدين هذا التصرف مهما كانت دوافعه ولم يطالبوا الجيش بالتدخل لتوقيفه ولم يتبرؤون من افعال المدعو خالد عبدالمجيد الذي سكن مجددا في القريه بعد ارتكابه جريمة في طرابلس بالاضافه الى جرح اكثر من شخص في مشاكل متفرقه

زادها بالتعدي على الامنين دون الاحتكام الى القضاء في نزعاته المتكرره لذلك وبعد هذا التاخير من قبل اهالي خربة داوود نقول اننا لسنا مسؤولين عن ردود فعل شباب ألبيره وخصوصا من الذين تطاول عليهم المطلوب خالد عبدالمجيد واتجاه عموم اهالي خربة داوود حتى العقلاء قبل المتعاطفين مع عبدالمجيد سواء بادروا الشباب الى قطع الطرق المؤديه من الخربه الى البيره او منعهم من استعمال متاجرهم او اي وسيله اخرى بل سوف نكون الى جانبهم لانهم اصحاب حق

فنحن لسنا في شريعة الغاب حتى يتمرجل احدنا على الاخر

ختاما ندعو القوى الامنية بجميع فروعها تدارك الامر قبل فوات الاوان والعمل فورا على القاء القبض على مطلق النار. وانزال اشد العقوبات بحقه لزوم ردعه

واننا كنا وما زلنا مع الصلح والاصلاح وحقن الدماء

ولكن انما للصبر حدود