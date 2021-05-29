هيئة إدارية لجمعية رابطة الشمال بالتزكية

انتخبت الهيئة العامة لجمعية رابطة الشمال الاجتماعية، في مقرها الجديد، الكائن في محلة التل، هيئة إدارية بالتزكية، تألفت من أحد عشر عضواً.عقب ذلك، عقدت الهيئة الإدارية اجتماعها الأول المخصص لتوزيع المناصب، وجاءت كالآتي: ناصر عدرة رئيساً، رائد المرعبي نائباً للرئيس، فادي المصري أميناً للسر، رامي زيادة نائب أمين السر، محمد عثمان أميناً للصندوق، سامر زريق محاسباً، فادي العمر مسؤول العلاقات العامة، كمال قرحاني مسؤول الإعلام، حاتم الحسن، فؤاد الصيطري ويحيى إسماعيل مستشارين.وستعقد الهيئة اجتماعاً من أجل استكمال تعيينات مسؤولي المناطق واللجان.