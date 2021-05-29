هاشم: التخلي عن الأنانيات والتجاوب مع مبادرة بري باب الانقاذ الوحيد

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، بعد لقائه فاعليات بلدية واجتماعية في منزله في شبعا، أن "مبادرة الرئيس نبيه بري تشكل الفرصة الاخيرة لإنقاذ البلد ووقف الانهيار الحاصل، وعبر حكومة إنقاذية أصبحت معالمها مرسومة وتحتاج الى تفاهم بين المعنيين بالتشكيل، وهذا ما يسعى اليه الرئيس بري من خلال اتصالاته ومشاوراته على كل المستويات، وعبر أكثر من قناة، وهو ما يعول عليه اللبنانيون لثقتهم بالدور الانقاذي الوطني، وبخاصة في لحظة الازمات والملمات، ولإدراك الرئيس خطورة الوضع وما آلت اليه أمور الناس من واقع مرير".وأضاف: "الظروف الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة، وما تتركه من تداعيات سلبية على حياة الناس الحياتية اليومية، يجب أن تكون حافزا للقوى السياسية والمعنيين بخاصة للتخلي عن بعض الانانيات والمكاسب والمصالح والتجاوب مع مبادرة الرئيس بري، لأنها باب الانقاذ الوحيد وتحاكي المبادرة الفرنسية، لأن التنازل اليوم وتدوير الزوايا فعل ايجابي ومصلحة للجميع لحماية الوطن في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، والاولوية اليوم هي لدرء الخطر الاكبر عن وطننا، وهذه مسؤولية وطنية يتحملها الجميع".