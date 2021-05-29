مجلس ثورة الأرز: السلطات القائمة تتحمل تبعات ما يحصل

رأى "المجلس الوطني لثورة الأرز" - الجبهة اللبنانية، أن "ما يجري اليوم، تتحمل تبعاته السلطات القائمة، وحسنا فعل البطريرك حين جمع الأسبوع الماضي بعض المجموعات السيادية بعنوان نحو الحرية".

واعتبر خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، في بيان، أن "السياسيين غير معصومين عن الانتقاد، بمن فيهم القيادات...، ودونما استثناء القيادات الروحية التي تسعى إلى إيجاد قاسم مشترك لحل الأزمة المستعصية، ولكن على القيادات الروحية، ويقصد منهم البطريركية المارونية، التمعن في القراءة السياسية لواقع الأمور العامة والانتباه إلى ما يحاك للصرح من مكيدة سياسية، يأمل المجتمعون ألا ينزلق بها".