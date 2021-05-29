لبنان

بيترا خوري: لعدم التردد والإقبال على تلقي اللقاح

Lebanon 24
29-05-2021 | 09:24
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تفقدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري سير عملية التلقيح في إطار "ماراتون استرازينيكا" في المستشفى اللبناني الكندي، وشددت على "أهمية هذه الحملة"، واعتبرت أن "الاقبال الكثيف يدل على وعي الناس"، مشيرة الى أن "الحملة ستستمر حتى الساعة السادسة مساء"، ودعت "الجميع إلى عدم التردد والإقبال على تلقي اللقاح".

وأشار ممثل الصليب الاحمر في لجنة كورونا دوري نخله، الذي أشرف على سير العملية في انطلياس، إلى أنه "تم رفع جهوزية المركز إدارياً وطبياً ولوجستياً، بسبب توافد عدد كبير من الراغبين بتلقي اللقاح".
 
يذكر أن المستشفى اللبناني الكندي ومركز الصليب الاحمر اللبناني في انطلياس هما المركزان المعتمدان في المتن.
المصدر: الوكالة الوطنية
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