لبنان

تغريدة جديدة لوزير الصحة... ماذا قال؟

Lebanon 24
29-05-2021 | 09:46
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تغريدة
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 غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "كل شي وفي ناس بالمراكز التلقيح ماشي    
ولا يهمكم نحن حدكم"
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وزير الصحة

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