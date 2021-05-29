لبنان

بهية الحريري تلتقي المكتب الجديد لقطاع التربية والتعليم في" المستقبل - الجنوب"

Lebanon 24
29-05-2021 | 09:53
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استقبلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون المكتب الجديد لقطاع التربية والتعليم في منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب في زيارة بروتوكولية لمناسبة تشكيل هيئة المكتب وتسلمها لمهامها وذلك بحضور منسق عام التيار في الجنوب مازن حشيشو  .
 وضم الوفد الذي رافقته المنسقة السابقة للقطاع سهى حسن " المنسقة الجديدة عبير حبلي ومساعدتها التنظيمية ديالا مرجان ، ومنسقة الإحصاء والمعلوماتية هيفاء عزام ، ومنسق التعليم الخاص الدكتور اسامة ارناؤوط ، ومنسقة التعليم الثانوي غادة المصري ، ومنسقة التعليم الأساسي اماني حسنا ، ومنسقة الشؤون الانتخابية صباح الدرزي ، ومنسقة المتعاقدين ناهد نقوزي ، ومنسقة الشؤون القانونية والعلاقات العامة ملاك حريري ، ومنسقة الشؤون الاجتماعية ندى مراد". .
حيث اطلعت النائب الحريري من الوفد على الخطوات التي تمت على صعيد اعادة هيكلة وتنظيم قطاع التربية في المستقبل في صيدا والجنوب وخطة العمل للمرحلة المقبلة. 
وهنأت الحريري المكتب الجديد للقطاع بمباشرته لمهامه متمنية لهم التوفيق ومثنية على جهود المنسقة السابقة الأستاذة سهى حسن . 
وكان اللقاء مناسبة لعرض الوضع التربوي من كل جوانبه والتحديات التي تواجه القطاع عموماً وعلى صعيد مدينة صيدا بشكل خاص . 
ومن جهته اعتبر حشيشو ان تسلم المكتب الجديد للقطاع لمهامه يكمل عقد الانطلاقة الجديدة لمنسقية صيدا والجنوب في تيار المستقبل شاكراً النائب الحريري على رعايتها ومواكبتها لهذه الانطلاقة باعتبارها المظلة والمرجعية لعمل التيار بكل قطاعاته في صيدا والجنوب.
وتم التطرق الى موضوع استكمال عملية التلقيح لتشكل كل مكونات القطاع التربوي من اجل الوصول الى مناعة الأسرة التربوية  والتعليمية كاملة مع بدء العام الدراسي القادم .
 كما جرى التداول في بعض الأفكار والمقترحات حول عدد من القضايا  والملفات التربوية .
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