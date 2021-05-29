لبنان

صورة جديدة.. اجتماع سري لنصرالله وسليماني وحجازي

Lebanon 24
29-05-2021 | 21:00
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نشرت وكالة "فارس" صورة اللواء الراحل محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، بصحبة قائد الفيلق الراحل، قاسم سليماني، والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وجاء ذلك بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة اللواء محمد حجازي، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم". 

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن وفاة النائب السابق لقائد "فيلق القدس" جراء إصابته بنوبة قلبية، لكن لاحقا أوضح أن سبب وفاة المسؤول العسكري الذي كان في الـ65 عاماً من عمره يعود إلى إصاباته خلال أدائه الخدمة وتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، بينما أعربت بعض المصادر عن شكوكها في هذه الرواية، مرجحة أن حجازي تم اغتياله، أو قتله، خارج البلاد.

الجدير بالذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كان قد عين محمد حجازي نائباً لقائد "فيلق القدس" في كانون الثاني 2020.

وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حجازي في 2011 بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2009.

وفي 3 كانون الثاني 2020، اغتالت الولايات المتحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد قائد "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني.
 

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