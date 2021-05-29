إلهام الشامي مفقودة... هل من يعرف عنها شيئًا؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- إلهام عبد الكريم الشامي (مواليد عام 1981، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 24-5-2021، سوق البالة في طرابلس متجهة إلى منزلها في حالات، ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.