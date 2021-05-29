لبنان

النائب نصرالله: إفشال مسعى بري سيعني سقوطاً كبيراً

Lebanon 24
29-05-2021 | 10:22
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أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، خلال لقائه وفوداً مختلفة من أبناء البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر، أن "تصل المحاولة التي يقوم بها الرئيس نبيه بري، والتي فيها الكثير من التجاوب، إلى الخاتمة التي يحتاجها اللبنانيون، وهي تشكيل حكومة، ولكن الحذر كل الحذر من إفشال هذا المسعى، حينها سنسقط سقوطا كبيرا لا يعلم نتائجه السلبية الا رب العالمين، نأمل أن ينجح المسعى ونجد حكومة وتكون هي المدخل لمعالجة أزماتنا".

وقال: "في حال عدم تشكيل حكومة فسيكون الوضع مؤلما جدا، بخاصة لمن إيراداتهم بالليرة اللبنانية، من موظفين رسميين ومن القطاع الخاص سيكون وضعهم المعيشي سيئا جدا، وهم الشريحة الاكبر من اللبنانيين".

وتابع: "إن وضع محور المقاومة في المنطقة بألف خير، لاسيما بعدما حصل خلال الاسابيع الماضية، الحدث الأول هو ما حققته المقاومة الفلسطينية في المعركة التاريخية الكبيرة التي حصلت في غزة، انطلاقا من الاعتداء الإسرائيلي على القدس، هذا الإنتصار الكبير الذي أسس لمرحلة جديدة، بإمكاننا أن نقول وكلنا ثقة بأن المقاومة الفلسطينية نجحت بوضع قدمها على طريق تحرير فلسطين طالت أو قصرت المدة".

وأضاف: "لكن اتجاه البوصلة أصبح إتجاها صحيحا إنطلاقا من تحقيقهم للوحدة الفلسطينية من جهة وللارادة الفلسطينية الجامعة باتجاه مواجهة العدو الإسرائيلي من دون تردد، وباعتماد الوسائل العلمي
المصدر: الوكالة الوطنية
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