لبنان

سرق ليرات ذهب و 2000 دولار.. "المعلومات" توقف سارقاً في حاصبيا

Lebanon 24
29-05-2021 | 11:22
A-
A+
Doc-P-828172-637579094228365541.jpg
Doc-P-828172-637579094228365541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دورية من مكتب معلومات حاصبيا- مرجعيون اللبناني "ر.ع" بجرم دخول منزل اللبناني "ي.د" وسرقة 8 ليرات ذهبية ومبلغ من المال قدره 2000 دولار أميركي.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد جرى تسليم الموقوف مع المضبوطات الى مخفر درك حاصبيا.
مواضيع ذات صلة
"النهار" - بعد المعلومات عن إطلاق مصرف لبنان للمنصة انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 300 ليرة
lebanon 24
30/05/2021 01:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش وخلافاً لكل المعلومات المتداولة لم يلق القبض على مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان لكنه يتابع الوضع بدقة (الجديد)
lebanon 24
30/05/2021 01:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: تشير المعلومات عن نية تسليم داتا شركة بروسك للقاضية عون في هذه الأثناء
lebanon 24
30/05/2021 01:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزني ارسل قائمة المعلومات التي استلمها من مصرف لبنان الى Alvarez&marsal
lebanon 24
30/05/2021 01:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24

المعلومات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2021-05-29
16:55 | 2021-05-29
15:33 | 2021-05-29
15:15 | 2021-05-29
15:00 | 2021-05-29
15:00 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website