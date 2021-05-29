سرق ليرات ذهب و 2000 دولار.. "المعلومات" توقف سارقاً في حاصبيا

أوقفت دورية من مكتب معلومات حاصبيا- مرجعيون اللبناني "ر.ع" بجرم دخول منزل اللبناني "ي.د" وسرقة 8 ليرات ذهبية ومبلغ من المال قدره 2000 دولار أميركي.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد جرى تسليم الموقوف مع المضبوطات الى مخفر درك حاصبيا.