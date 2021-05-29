خليل أبرق الى الاسد مهنئاً: نتمنى أن يسهم إنجاز هذا الاستحقاق في طي صفحة الحرب الكونية على بلدكم

أبرق رئيس لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية- السورية النائب علي حسن خليل، الى الرئيس السوري بشار الأسد، مهنئا بإنجاز الاستحقاق الديمقراطي وإعادة إنتخابه.وجاء في نص البرقية: "بإسم لجنة الأخوة والصداقة اللبنانية -السورية، يسرني أن أتقدم منكم بأحر التهاني بمناسبة فوزكم المستحق بثقة الشعب السوري العزيز وتجديد انتخابكم رئيسا للجمهورية العربية السورية لولاية رئاسية جديدة. اننا نعبر لكم عن سرورنا بالعرس الديمقراطي الكبير الذي شهده بلدكم وبنسبة الاقتراع العالية التي فاقت أي مشاركة في أي مكان آخر في العالم وشكلت استفتاء شعبيا مجددا على خيارات الأشقاء السوريين بما يرسم مستقبلا أفضل لبلدهم بقيادتكم الحكيمة.إننا نتمنى أن يسهم إنجاز هذا الاستحقاق في طي صفحة الحرب الكونية على بلدكم الحبيب، وفي إعادة إعمار ما دمره المشروع الإرهابي وحلفائه، بعد أن قال الشعب كلمته داخل صندوقة الاقتراع في أرقى صور الديمقراطية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبلدكم استقراره وازدهاره وقوته ومنعته ويوفقكم لما فيه مصلحة الشعب السوري الشقيق".كما أبرق خليل للغاية نفسها الى رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ، وجاء في نص البرقية: "بإسم لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية- السورية، نهنئ مجلس الشعب السوري الشقيق بإنجاز العرس الديمقراطي الكبير المتمثل بالانتخابات الرئاسية وفوز سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد بثقة الشعب مرة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبلدكم استقراره وازدهاره وقوته ومنعته من خلال القيادة الحكيمة للرئيس الأسد".