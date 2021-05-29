لبنان

انقلاب سيارة على طريق عزه رومين.. سقوط عدد من الجرحى

Lebanon 24
29-05-2021 | 11:48
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انقلبت سيارة على طريق عزه- رومين، مما أدى الى جرح ثلاثة أشخاص، تم نقلهم الى أحد مستشفيات النبطية، وأحدهما حالته حرجة.
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