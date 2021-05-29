بو صعب: لبنان سينتصر على الوباء

غرد النائب الياس بو صعب عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" قائلاً: "تم اليوم تطعيم 924 شخصاً في المستشفى اللبناني الكندي اي بمعدل 3 اشخاص كل دقيقتين وذلك استجابة لحملة الماراثون التي اطلقها وزير الصحة حمد حسن لجميع القيّمين والعاملين في المستشفى كل الاحترام والتقدير، لبنان سينتصر على الوباء بفضل الجهد المشترك، نعتذر من كل من انتظر طويلا".