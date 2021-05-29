لبنان

فرنجية: والدي الأوفر حظاً لتولي الرئاسة

Lebanon 24
29-05-2021 | 13:57
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حمّل النائب طوني فرنجية رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار "الوطني الحر" مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، داعياً عون والرئيس المكلف سعد الحريري لعقد لقاء معاً وإيجاد الحل السريع للأزمة الحكومية القائمة.

وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، اعتبر فرنجية أنّ "بقاء البلد من دون حكومة هو جريمة"، مشدداً على وجوب التعاطي بجدية وتذليل العقبات للوصول إلى بر الأمان في ظل الوضع المتدهور.

وقال: "لا أعتقد أننا بالاستقالة من مجلس النواب سنحل أزمة البلد، إنما يجب أن نكون أقرب إلى الواقعية، وإذا كانت استقالتنا تفيد فلنستقل جميعاً".

إلى ذلك، فقد رأى فرنجية أنه "بالتوازنات القائمة اليوم، فإن سليمان فرنجية هو الأوفر حظاً لرئاسة الجمهورية، وذلك بحجم علاقته مع المكونات اللبنانية"، وقال: "لو انتخب فرنجية رئيساً للجمهورية عام 2016 لما وصل البلد إلى ما وصل إليه اليوم، وهو لا يترك بلده 3 سنوات من دون حكومة، ولما سمح لعلاقات لبنان أن تصل إلى هنا لا مع الخليج ولا مع سوريا. إنني أطمح إذا وصل سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية أن يعود لبنان إلى سابق عهده عندما كان بعزه".
وعلى صعيد آخر، فقد أكّد فرنجية أنّ العلاقة مع "آل الأسد" في سوريا عائلية، وقال: "أطمح أن أحافظ عليها وما يربطنا مع سوريا الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة".
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