فرنجية: والدي الأوفر حظاً لتولي الرئاسة

حمّل النائب طوني فرنجية رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار "الوطني الحر" مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، داعياً عون والرئيس المكلف سعد الحريري لعقد لقاء معاً وإيجاد الحل السريع للأزمة الحكومية القائمة.

وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، اعتبر فرنجية أنّ "بقاء البلد من دون حكومة هو جريمة"، مشدداً على وجوب التعاطي بجدية وتذليل العقبات للوصول إلى بر الأمان في ظل الوضع المتدهور.

وقال: "لا أعتقد أننا بالاستقالة من مجلس النواب سنحل أزمة البلد، إنما يجب أن نكون أقرب إلى الواقعية، وإذا كانت استقالتنا تفيد فلنستقل جميعاً".