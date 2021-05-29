لبنان

حسن: "ماراثون التلقيح" سيتكرر كل أسبوع وفقاً للحاجة

Lebanon 24
29-05-2021 | 14:07
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شكر وزير الصحة العامة حمد حسن المساهمين في تحقيق النجاح لـ"ماراتون أسترازينيكا"، منوها بالديناميكية التي طبعت العمل بين الفرق المتعددة بدءا من وزارة الصحة العامة ورؤساء المصالح والمديريات إلى أطباء الأقضية واللجان الفنية والتقنية، محييا بشكل خاص الدور التحفيزي الذي أدته وسائل الإعلام في تشجيع الناس على الإقدام على أخذ اللقاح.

وفي حديث للمؤسسة اللبنانية للإرسال أوضح حسن أن "عدد الملقحين حتى الثامنة مساء فاق 10520 شخصاً، 65%  منهم لبنانيون، و 35% لمقيمين من جنسيات أخرى ومن بين هؤلاء 23% من العمالة الأجنبية بجهد من المنظمة العالمية للهجرة - فرع لبنان".

وأكد "أن هذا الأمر يؤكد الدور الأساسي للمجتمع الأهلي والبلديات والمنظمات غير الحكومية في تشجيع الناس على الإنخراط في عملية التلقيح".

وأكد الوزير حسن أن الماراتون سيتكرر أسبوعيا وفقا للحاجة وبحسب عدد اللقاحات المتوفرة وسيطال عددا من المراكز التي لم تكن راغبة في المشاركة ولكنها عادت وأبدت حماستها لذلك بعدما لمست نجاح ماراتون اليوم". وقال "إن الإستنتاج الأولي لهذا اليوم الماراتوني يدفع إلى تمديد وقت التلقيح في الأيام العادية إلى ما بعد السادسة مساء إفساحا في المجال لأكبر عدد من الراغبين في الحصول على اللقاح".

ولفت إلى "أن المناعة المجتمعية سترتفع في لبنان مع نهاية تموز المقبل، ونظرا لتوقع تسلم كمية كبيرة من اللقاحات، إلى حوالى 75%". 

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