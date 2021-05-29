وهاب: الحريري لا يمكن أن يكون رئيساً للحكومة من دون موافقة السعودية

رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أن "الرئيس المكلف سعد الحريري لا يمكن أن يكون رئيساً للحكومة من دون موافقة السعودية"، وقال: "لقد أصبح الحريري عبئاً على لبنان".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، دعا وهاب إلى "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والاتفاق على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالتوافق مع النائب جبران باسيل"، وقال: "كان على الرئيس ميشال عون أن يكون رئيساً منذ 15 عاماً لأن المعطيات كانت مختلفة، ونحن نظلم رئاسة الجمهورية والرئيس المقبل لأنه يفتقد للصلاحيات".

وأضاف: "لم يخذلني عهد الرئيس عون ولكن كل الفريق السياسي لأنه يفتقد للصلاحيات التي نسفها اتفاق الطائف".



إلى ذلك، أشار وهاب إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري ضدّ البطاقة التمويلية تحت حجة أموال المودعين، في حين أن رئيس الجمهورية ميشال عون متحمس لها".

ومع هذا، تحدث وهاب عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وقال: "السيد منيح ومصاب بحساسية"، وذلك في دلالة على التعب الصحي الذي ظهر بشكل واضح على نصرالله خلال خطابه الأخير.

وأضاف رداً على سلسلة من الأسئلة: "لو كنت السيد نصرالله لن أفتح الجبهة الجنوبية خلال العدوان على غزة، وما فعلته المقاومة الفلسطينية كان انجازاً تاريخياً. كذلك، لو كنت وليد جنبلاط فإنني سأذهب إلى سوريا. لو كنت ميشال، عون ما كنت لأتولى منصب رئاسة جمهورية بل سأكون صانع رؤساء. لو كنت نبيه بري لن أترشح للدورة المقبلة، لو كنت نائباً سأصوت للواء عباس ابراهيم لرئاسة مجلس النواب واللواء جميل السيد لوزارة الداخلية".

وفي سياق آخر، قال وهاب أنّ "الرئيس بري أخطأ بموضوع هنيبعل القذافي الذي كان ضيف بشار الأسد".