لبنان

لا سقوط لشاب في كسروان والأمر قد يكون "تهيؤات".. هذا ما أعلنه الدفاع المدني

Lebanon 24
29-05-2021 | 15:00
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صدر عن مركز الدفاع المدني في جونية البيان الآتي: "بعد نشر خبر سقوط شاب خلال ممارسته هواية الطيران الشراعي فوق أحراج فتقا كسروان، يهمّنا أن نوضح ما يلي : تلقّت عناصر من وحدة الإنقاذ بالحبال في مركز جونية الإقليمي في الدفاع المدني بلاغًا من امرأة مسنّة بعد ظهر اليوم يفيد بأنّها شاهدت شاباً يسقط في أحراج منطقة فتقا أثناء ممارسته هواية الطيران الشراعي.

وعلى الفور، قامت عناصر الدفاع المدني بالاتصال بالشركة المسؤولة عن الطيران الشراعي في غوسطا والتي بدورها أبلغتها بأنّ ما من أحد مارس هذه الرياضة اليوم أو انطلق من مركزها بسبب الرياح القوية.

ومع ذلك، قامت عناصر وحدة الإنقاذ بالحبال بواجبها وأجرت مسحاً شاملاً للمنطقة بناءً على الاتصال الذي وردها. ولكن، يهمّنا أن نوضح بأنّ لا أحد مارس هواية الطيران الشراعي اليوم وربما يكون قد تهيّأ للمرأة المسنة أنّها قد رأت أحدًا ما يسقط، وان خبر سقوط شاب عارٍ من الصحة بتاتاًً".
 
وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" قد ذكرت، مساء اليوم، أنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ بالحبال في مركز جونية الإقليمي في الدفاع المدني، تعمل منذ ظهر اليوم وحتى الساعة، على البحث عن شاب سقط خلال ممارسته هواية الطيران الشراعي فوق أحد أحراج فتقا كسروان"
 
ولفتت إلى أنه "تم إستعمال المسح الجوي عبر كاميراً متخصصة drone ومسح بري شامل للحرج".
 
 
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