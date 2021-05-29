لبنان

تعميم هام من الطيران المدني.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
29-05-2021 | 15:33
A-
A+
Doc-P-828221-637579245927861027.jpg
Doc-P-828221-637579245927861027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر مدير عام الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت المهندس فادي الحسن تعميماً حمل الرقم 19/2 الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل.
 
للإطلاع على نص التعميم كاملاً.. اضغط هنا
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2021-05-29
16:55 | 2021-05-29
15:15 | 2021-05-29
15:00 | 2021-05-29
15:00 | 2021-05-29
14:57 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website