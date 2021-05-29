تعميم هام من الطيران المدني.. هذا ما جاء فيه

أصدر مدير عام الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت المهندس فادي الحسن تعميماً حمل الرقم 19/2 الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل.

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