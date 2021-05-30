انطلاقة واعدة لمبادرة بري الحكومية غداً بتفويض داخلي ومباركة خارجية

كتبت "الأنباء" الكويتية: "الوقت لا يصنع حلا، الحل تصنعه الإرادة الصادقة، ومع ذلك تستمر المماطلة في تشكيل الحكومة اللبنانية لخوف المعنيين بالأمر، من أخذ مستقبلهم السياسي المأمول بجريرة حاضر لا ينشكر.لكن أمام مخاطر الانهيار الكبير، الذي يوشك ان تبلغه الأحوال في لبنان، كان تحريك المنظومة الحاكمة للمبادرات والمساعي، وفي المقدمة مبادرة الرئيس نبيه بري، الذي يسعى للالتفاف، حول تعذر وصل التيار بين سعد الحريري وجبران باسيل، عبر التواصل المباشر مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وبالتنسيق والتشاور مع البطريرك الماروني بشارة الراعي. تحرك بري بدأ، لكن انطلاقته القوية ستكون بعد لقائه الرئيس عون يوم غد الاثنين، حيث يفترض ان يكون الرئيس المكلف سعد الحريري قد عاد إلى بيروت".