توقيفات في الميناء بتهمة السرقة بالجرم المشهود

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف شخصين في مدينة الميناء بالجرم المشهود اثناء قيامهم بسرقة حديد من داخل مطعم "الواح سابقاً. وقد ضبط بحوزتهم معدات كهربائية تستخدم بقص الحديد ،كما اوقفت الدورية نفسها شخصين داخل محطة القطار في مدينة الميناء و قد ضبط بحوزتهم قطع حديدية قاموا بسرقتها من داخل المحطة.اودع على اثرها الموقوفون مع المضبوطات لدى الفصيلة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم .