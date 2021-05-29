لبنان

مصادرة ذخيرة وقذائف أثناء مداهمة في الغرباء

Lebanon 24
29-05-2021 | 18:58
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نفذت قوة من شعبة المعلومات في القوى الأمن الداخلي مداهمه لاحد الكراجات في محلة الغرباء - طرابلس.

حيث تم مصادرة كمية كبيرة من الذخيرة و القذائف الصالحة للاستعمال وقد عملت على ضرب طوق امني في محيط الكراج، بانتظار حضور الخبير العسكري للكشف عليها.
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