مصادرة ذخيرة وقذائف أثناء مداهمة في الغرباء

نفذت قوة من شعبة المعلومات في القوى الأمن الداخلي مداهمه لاحد الكراجات في محلة الغرباء - طرابلس.



حيث تم مصادرة كمية كبيرة من الذخيرة و القذائف الصالحة للاستعمال وقد عملت على ضرب طوق امني في محيط الكراج، بانتظار حضور الخبير العسكري للكشف عليها.