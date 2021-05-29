مرجع بارز: الانتخابات النيابية ليست ضرورية

ولمس بعض السفراء لدى مرجع بارز عدم جدية في اجراء هذا الاستحقاق حيث قال كلاماً في معرض المزاح مفاده ان الانتخابات النيابية ليست ضرورية لاستمرار النظام. وتعتبر مصادر دبلوماسية أوروبية أن كلام المرجع آتٍ من منطلق ان الانتخابات لن تغير الكثير في المعادلات الداخلية وأن الساحة الوحيدة التي قد تشهد تعديلاً كبيراً في التمثيل النيابي هي الساحة المسيحية حيث تلقى العهد وكتلته النيابية صفعة قوية نتيجة انتفاضة 17 تشرين ومن ثم الانهيار المالي والاقتصادي.ولدى سؤال مصدر دبلوماسي اوروبي: ما هي أولوية الدول الأوروبية في لبنان؟، يقول للديار» لم نعد نطالب السلطة الحاكمة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية، فلدينا قناعة كبيرة انها غير قادرة على تطبيقها، جل ما يعنينا هو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها... ومن بعدها نعيد ترتيب الأولويات بناءً على النتائج».