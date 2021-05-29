تحريك الملف الحكومي يصطدم بشروطٍ... لا تتحرّك

كتب وسام ابو حرفوش وليندا عازار في" الراي": لم تتأخّر المناخاتُ التي بالغتْ في الرهان على نجاحِ مبادرةِ «الفرصةِ الأخيرةِ» التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، بـ «تكليفٍ» سياسي داخلي متعدّد الطرف لاستيلاد الحكومة الجديدة، في التعرض لانتكاسةٍ «بليغة» ستكون الأيام القليلة المقبلة كفيلة بتحديد تداعياتها، سواء «القاضية» على هذه المحاولة التي تجري على حافة الانهيار الكبير وتالياً فاتحة خيارات «قصوى» جرى التلويح بها، أم «القاضمة» لاندفاعتها المزنّرة بحقل ألغام محلي وإقليمي.وغداة يومين من تفعيلِ بري مسعاه الذي انطلق على وهْجِ خلاصاتِ مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول الملف الحكومي و«عجْز الرئيس المكلف سعد الحريري عن التأليف» في البرلمان، وفيما كانت الأنظار على عودةٍ أشيع أنها وشيكة لزعيم «تيار المستقبل» من الخارج لملاقاة الاتصالات المكثفة التي جرتْ وتخللها لقاءٌ لموفد من رئيس مجلس النواب مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ارتسمت بوضوح مؤشراتٌ إلى أن التحريك المستجدّ للملف الحكومي يتمّ على أرضيةٍ تصلُّبٍ واضحة حيال الشروط والشروط المضادة من الطرفيْن المعلَنيْن في الصراع أي عون والحريري، ما جَعَل المخاوف تتعاظم من أن يكون ما حصل وسيشهده الأسبوع الطالع مجرّد «مناوراتٍ» لنفْض اليد من «دم» فشل آخِر «أرانب» الحلّ المانع لأسوأ السيناريوات