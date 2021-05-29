لبنان

تحريك الملف الحكومي يصطدم بشروطٍ... لا تتحرّك

Lebanon 24
29-05-2021 | 23:12
A-
A+
Doc-P-828249-637579521361089800.jpg
Doc-P-828249-637579521361089800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وسام ابو حرفوش وليندا عازار في" الراي": لم تتأخّر المناخاتُ التي بالغتْ في الرهان على نجاحِ مبادرةِ «الفرصةِ الأخيرةِ» التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، بـ «تكليفٍ» سياسي داخلي متعدّد الطرف لاستيلاد الحكومة الجديدة، في التعرض لانتكاسةٍ «بليغة» ستكون الأيام القليلة المقبلة كفيلة بتحديد تداعياتها، سواء «القاضية» على هذه المحاولة التي تجري على حافة الانهيار الكبير وتالياً فاتحة خيارات «قصوى» جرى التلويح بها، أم «القاضمة» لاندفاعتها المزنّرة بحقل ألغام محلي وإقليمي.
وغداة يومين من تفعيلِ بري مسعاه الذي انطلق على وهْجِ خلاصاتِ مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول الملف الحكومي و«عجْز الرئيس المكلف سعد الحريري عن التأليف» في البرلمان، وفيما كانت الأنظار على عودةٍ أشيع أنها وشيكة لزعيم «تيار المستقبل» من الخارج لملاقاة الاتصالات المكثفة التي جرتْ وتخللها لقاءٌ لموفد من رئيس مجلس النواب مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ارتسمت بوضوح مؤشراتٌ إلى أن التحريك المستجدّ للملف الحكومي يتمّ على أرضيةٍ تصلُّبٍ واضحة حيال الشروط والشروط المضادة من الطرفيْن المعلَنيْن في الصراع أي عون والحريري، ما جَعَل المخاوف تتعاظم من أن يكون ما حصل وسيشهده الأسبوع الطالع مجرّد «مناوراتٍ» لنفْض اليد من «دم» فشل آخِر «أرانب» الحلّ المانع لأسوأ السيناريوات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:34 | 2021-05-30
07:45 | 2021-05-30
07:36 | 2021-05-30
07:24 | 2021-05-30
07:00 | 2021-05-30
06:42 | 2021-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website