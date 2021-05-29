لبنان

ما بين لبنان والسعودية علاقة متجذّرة... وستبقى

Lebanon 24
29-05-2021 | 23:13
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كتب النائب نعمة طعمة في "الشرق الاوسط" مقالا جاء فيه: في هذا الزمن الصعب حريٌّ بنا أن نرسّخ علاقاتنا بالمملكة العربية السعودية والخليج أكثر من أي وقت مضى، وذلك برؤية واضحة وبمسؤولية وعبر سياسة رشيدة وبدراية تامة عن طريق عقلاء وحكماء يعملون ويسعون لإصلاح ذات البين، وهذا ما تقتضيه الظروف بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الآنيّة، فأهلنا في السعودية والخليج في وطنهم الثاني... وإني أعلم وأدرك مدى استيائهم وحزنهم لما حدث... فلنُقدِم على تسوية هذه التباينات بشجاعة وصلابة وبشكل جذري، فمن غير المسموح أن نتعرض لمن وقف إلى جانبنا في الملمّات، فالفروسية تستوجب ذلك.
آمل أن يكون ما حصل غيمة صيف... ولتتوقف الحملات تجاه من له أيادٍ بيضاء على كل اللبنانيين من دون استثناء. ألا يكفينا ما نعانيه من تدهور مريب في الاقتصاد والطبابة والتربية إلى الهجرة المتنامية والبطالة المتفاقمة، وحالات الفقر التي تجتاح أبناء هذا البلد الطيبين؟! لنتّعظ ونَخَف الله... فالخليج شرّع أبوابه واحتضننا، وما بين لبنان والسعودية أخوّة وتاريخ وذكريات وعلاقة متجذّرة... كانت وستبقى.

المصدر: الشرق الأوسط
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