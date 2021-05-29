لبنان

تعرّض لحادث صدم أول أيام عيد الفطر.. مصطفى أسلم الروح اليوم (صورة)

Lebanon 24
29-05-2021 | 23:34
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توفي الفتى "مصطفى محمد الحلوة"، وهو من سكان باب التبانه في طرابلس، جراء تعرضه لحادث صدم اثناء تواجده في منطقة ابي سمراء اول ايام عيد الفطر.

ونقل الفتى آنذاك الى مستشفى الحكومي للعلاج ليفارق الحياة اليوم متأثراً بجراحه.
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